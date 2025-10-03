Firman convenios para capacitaciones sobre Ley Micaela en Caleta Olivia

Este viernes 3 de octubre, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Políticas Integrales Para la Igualdad, firmó un convenio con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Caleta Olivia (UNPA-UACO) con el objetivo de avanzar en la implementación de un programa de formación integral vinculadas a políticas de género.



En este marco, la secretaria del área, Paola Ramos, explicó que la primera etapa de capacitación se iniciará la próxima semana y estará destinada a trabajadores de la Secretaría de Gobierno, para luego extenderse a otras áreas de la administración, como parte de las políticas públicas trazadas por el municipio.



“Tratamos de impulsar una plataforma de gobierno que transversalice la perspectiva de género, cuando hablamos de esto, hablamos de todos los marcos normativos que necesitamos conocer, en este caso en la administración pública”, resaltó.





La funcionaria destacó la importancia de estudiar los marcos normativos vigentes para que los abordajes que se realizan en las diferentes dependencias sean eficientes y tengan una mirada integral.



Finalmente, sostuvo que el espacio de formación será mucho mas amplio que un taller y constará de varios encuentros sobre diferentes ejes, “en este caso es la génesis de lo que es la Ley Micaela, vamos a abordar las coordenadas sociales, las políticas y lo histórico también”, subrayó Ramos.