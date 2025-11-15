Firma de Convenio Marco para fortalecer la cooperación Académica y Técnica

El Consejo Agrario Provincial (CAP) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) firmaron hoy un convenio marco de cooperación en un acto realizado en la sede de la UNPA, con el objetivo de potenciar el trabajo conjunto entre ambas instituciones en áreas académicas, científicas y técnicas vinculadas al desarrollo productivo de la provincia.

El acuerdo fue suscripto por el presidente del CAP, Hugo Garay, y la directora de Gestión de la Vinculación, Valeria Serantes, quienes destacaron la importancia de consolidar vínculos que acerquen la producción de conocimiento al territorio y aporten herramientas para fortalecer las capacidades del sector agropecuario santacruceño.

El convenio establece una agenda de cooperación que incluye:

Desarrollo tecnológico y actividades en áreas de interés común.

Conformación de equipos técnicos para abordar problemáticas y demandas compartidas.

Intercambio de información, documentación y publicaciones técnicas.

Acciones de formación y capacitación para fortalecer las capacidades de las y los trabajadores.

Transferencia de tecnología aplicada a la infraestructura de servicios.

Estudios, diagnósticos y propuestas de mejora en procesos técnicos y administrativos.

Desarrollo de planes de capacitación conjuntos.

Prácticas profesionales y pasantías para estudiantes avanzados de carreras afines.

Sobre este último punto, el presidente del CAP remarcó que la articulación de pasantías representa una oportunidad concreta para que estudiantes se formen en territorio y conozcan de primera mano el trabajo técnico y operativo que se realiza en toda la provincia.

Implementación y seguimiento

Para garantizar el funcionamiento del convenio, cada institución podrá designar coordinadores o coordinadoras responsables de impulsar acciones conjuntas. Además, cada proyecto específico se formalizará mediante Protocolos Adicionales donde se definirán objetivos, recursos, plazos y resultados esperados.

Ambas instituciones reafirmaron su compromiso de trabajar de manera articulada, respetando la autonomía institucional y promoviendo iniciativas que permitan fortalecer la producción, el conocimiento científico y la formación de recursos humanos en Santa Cruz.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática, y podrá ampliarse a través de nuevos proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible de los sectores productivos de la provincia.

Desde el Consejo Agrario Provincial reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de Santa Cruz y con la articulación permanente con nuestras instituciones públicas. Este convenio con la UNPA nos permite sumar conocimiento, fortalecer a nuestras y nuestros trabajadores y seguir mejorando las herramientas que ponemos a disposición del sector productivo.