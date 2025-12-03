Finalizó la tercera cohorte de Lengua de Señas Argentina para agentes de la Administración Pública Provincial

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Subsecretaría de Políticas para Personas con Discapacidad, llevó adelante el cierre de la tercera cohorte del Taller de Introducción a la Lengua de Señas Argentina (LSA). La iniciativa busca fortalecer una atención más accesible e inclusiva en los distintos organismos dependientes de la cartera social.

El acto de finalización tuvo lugar este miércoles en el auditorio de Vialidad Provincial y estuvo presidido por el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga, acompañado por la subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa. Durante la jornada, se hizo entrega de las certificaciones a los y las agentes participantes. También estuvieron presentes el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, y el vicepresidente Daniel Loncón.

En este marco, la subsecretaria Ulloa destacó la importancia de esta instancia formativa, que se desarrolla en el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado cada 3 de diciembre. Subrayó además el acompañamiento de Función Pública y Vialidad Provincial, cuyo apoyo hizo posible la continuidad de esta propuesta, orientada a consolidar una gestión provincial más accesible e inclusiva.

Asimismo, remarcó: “Estas propuestas son fundamentales para el trabajo que realizamos desde nuestra Subsecretaría, porque creemos imprescindible integrar a toda la comunidad en el compromiso de construir una sociedad más inclusiva y participativa. Por eso sostenemos un lema que nos guía: ‘Las pequeñas acciones cambian grandes realidades’”.

Finalmente, Ulloa reconoció el trabajo de Mirta Delgado y Andrea Franco, responsables del dictado del taller, así como del equipo del área de Promoción de la Subsecretaría de Discapacidad Provincial. También expresó su agradecimiento al secretario Quiroga, a la ministra Luisa Cárdenas y a la gestión del gobernador Claudio Vidal por el permanente acompañamiento.