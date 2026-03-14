Finalizó la segunda capacitación en manejo seguro de autoelevadores

La Supervisión de Formación Profesional, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa de la Municipalidad de Caleta Olivia, llevó adelante la segunda etapa de la capacitación en manejo seguro de autoelevadores, destinada a vecinos interesados en fortalecer sus herramientas laborales.

La propuesta se desarrolló en dos encuentros que combinaron instancias teóricas y prácticas, y contó con la participación de 52 personas en total, quienes pudieron adquirir conocimientos fundamentales para desempeñarse en esta actividad de manera segura y profesional.

Las prácticas se realizaron en instalaciones del Corralón Patagónico, donde los cursantes pudieron aplicar los contenidos aprendidos durante la formación. Al respecto, la supervisora de Formación Profesional, Leticia Vázquez, destacó el balance positivo de la iniciativa. “Este es el segundo grupo que realiza el curso. En total se capacitaron 52 personas y actualmente están desarrollando las prácticas. Consideramos que fue muy exitoso por la calidad y la manera en que se dictó, y por lo que se llevan los cursantes”, expresó.

En ese sentido, remarcó que los participantes obtienen un carnet nacional habilitante y una certificación de la Cámara Argentina de Formación Profesional, herramientas clave para mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Asimismo, Vázquez explicó que algunos asistentes ya se desempeñaban en tareas vinculadas al manejo de autoelevadores, pero aún no contaban con la certificación correspondiente, mientras que otros se sumaron con el objetivo de fortalecer su currículum y ampliar sus posibilidades frente a futuras ofertas laborales.

La alta demanda que tuvo la propuesta motivó la apertura de un segundo grupo y, según adelantaron desde la organización, la intención es continuar desarrollando este tipo de capacitaciones. En ese marco, se prevé que el instructor regrese el próximo año para renovar carnets y avanzar con nuevos grupos, además de impulsar capacitaciones de mayor complejidad vinculadas al manejo de autoelevadores.

Finalmente, desde la Supervisión de Formación Profesional señalaron que se continúa trabajando intensamente para ampliar la oferta formativa destinada a la comunidad. En esa línea, adelantaron que a fines de marzo comenzarán nuevos cursos de oficios, en el marco del proyecto de creación de la Escuela de Oficios Municipal, iniciativa impulsada por el intendente Pablo Carrizo para fortalecer la formación y mejorar las oportunidades laborales de los vecinos de Caleta Olivia.