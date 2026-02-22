Finalizó la reunión del Ente Patagónico del Deporte

Con avances concretos y definiciones de cara al calendario 2026, y tras intensas jornadas de trabajo técnico y dirigencial, las máximas autoridades deportivas de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego avanzaron en la organización de los Juegos EPADE y los ParaEPADE, fortaleciendo la planificación regional en un contexto económico desafiante.

Durante el encuentro del Ente Patagónico del Deporte se destacaron los siguientes puntos:

La confirmación de fechas y sedes para las próximas competencias.

La optimización de recursos destinados al traslado y alojamiento de las delegaciones.

La actualización de reglamentos técnicos con el objetivo de elevar el nivel competitivo.

“El deporte patagónico sigue demostrando que, a través de la unidad de sus provincias, es una política de Estado que no se detiene. Hemos logrado acuerdos fundamentales para que nuestros atletas sigan teniendo el protagonismo que merecen”, resaltó el presidente del ente, Nahuel Astutti.

De esta manera, las provincias reafirmaron el compromiso de garantizar la participación de miles de jóvenes y personas con discapacidad, consolidando al bloque patagónico como un ejemplo de integración federal y trabajo articulado en beneficio del desarrollo deportivo regional.