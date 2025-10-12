Finalizó la Liga Municipal de voley

Hoy sábado 11 de octubre se disputaron los partidos finales de la liga local. En el Complejo Deportivo Municipal Ing. Knudsen se vivió la vibrante última fecha de esta competencia.

Culminó el torneo clausura de la liga municipal que contó con la participación de casi 30 equipos en categorías A1 y A2 Femenina y Masculina. Participaron equipos locales, de Pico Truncado, Puerto Deseado y Las Heras.

“Estamos muy contentos que haya tantos jugadores haciendo voley. Este es el tercer torneo, el primero fue Calentando Motores y después el Apertura. Estamos evaluando la posibilidad de hacer una Gran Prix de fin de semana”, comentó la organizadora de la liga Gabriela Iglesias. Sobre sus expectativas en el inicio de la fecha, expresó: “que sea una linda jornada con buenos partidos, con finales atractivas”.

La liga se desarrolló desde el mes de abril, en distintos gimnasios como Mirta Reartes, Leopoldo Lugones y Complejo Deportivo.