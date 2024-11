Finalizó la Liga Municipal de Voley: el gimnasio 17 de Octubre se llevó trofeos en todas las categorías

Con la participación de cientos de chicos y chicas, se realizó durante los últimos meses la Liga Municipal de Voley. Hoy se jugaron los últimos partidos y se hizo la entrega de trofeos. El gimnasio 17 de Octubre se llevó el 1° puesto en tres categorías y cosechó varios segundos puestos.

Posiciones finales:

Sub 13 fem: 1° Lucho Fernández / 2° 17 de Octubre / 3° Verón

Sub 13 masc: 1° 17 de Octubre / 2° Lucho Fernández / 3° Indio Nicolai

Sub 15 fem: 1° Lucho Fernández / 2° 17 de Octubre / 3° Verón

Sub 15 masc: 1° 17 de Octubre / 2° Indio Nicolai

Sub 17 fem: 1° 17 de Octubre / 2° Verón

Sub 17 masc: 1° 17 de Octubre / 2° Lucho Fernández