Finalizó el Torneo Pibes en el gimnasio Pancho Cerda

Este sábado se disputaron las finales del Torneo Pibes en el Gimnasio Pancho Cerda, que marcaron el cierre de la actividad del primer semestre y reunieron a equipos locales y de la región en una jornada con 12 encuentros.

Durante el desarrollo del torneo, el intendente Pablo Carrizo estuvo presente en las tribunas, alentando a los jugadores y dialogando con los vecinos. También acompañó la jornada el secretario de Cultura y Deportes, David Jones.

El profesor Fernando Peñafiel, responsable del Departamento de Fútbol Infantil, señaló que con esta fecha se concluyó la etapa correspondiente al primer semestre. Indicó que la Copa Gorosito fue creada para que todos los equipos pudieran disputar la mayor cantidad de partidos posible.

Peñafiel explicó que el fútbol infantil tiene un carácter masivo y que la organización trabaja para que todo se desarrolle con orden y planificación. En sus palabras: “Niños, docentes y la familia, formamos una gran familia del fútbol infantil y vamos caminando hacia adelante”.

En relación a la continuidad, adelantó que una vez finalizada esta fase de fútbol sala, la secretaría se encuentra organizando la segunda parte del año, que se desarrollará en el Estadio Municipal y cambiará a fútbol campo. “Lo importante es que tenga orden y sea planificado, porque todo lo otro ya está. La familia de fútbol infantil siempre está, falta que nosotros sigamos rodando esta rueda de la organización y la planificación”, expresó.

La jornada tuvo su momento emotivo cuando se entregó un reconocimiento y el silbato de oro a Saldivia, un histórico del arbitraje de fútbol de salón de la localidad.