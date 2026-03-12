Finalizó el seminario en sistemas de válvulas y control hidráulico para trabajadores de Servicios Públicos

Destinado al personal operativo de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) de distintas localidades de la provincia, este miércoles concluyó el Seminario en Sistemas de Válvulas y Control Hidráulico con una instancia práctica en la Planta de Agua del Parque Industrial de Río Gallegos.

Con respecto a la propuesta, el presidente del ente provincial, Matías Cortijo, destacó la importancia de dicha formación técnica. La capacitación, que se llevó adelante durante dos jornadas y que tuvo su inicio el martes con las instancias teóricas en el Salón Auditorio del Centro Cultural Santa Cruz, estuvo orientada al fortalecimiento de conocimientos y habilidades del personal técnico y operativo, de Servicio Públicos Sociedad del Estado (SPSE) de distintas localidades de la provincia.

Para la jornada de este miércoles, se desarrolló la parte práctica en el Parque Industrial de Río Gallegos, donde los presentes pudieron observar y aplicar los conceptos abordados en el seminario

En este contexto, el presidente de SPSE, Matías Cortijo, al ser entrevistado por la Subsecretaría de Producción y Contenidos, indicó: “Estoy muy contento por esta capacitación, después de muchos años que no se brindaba esto a la gente operativa. Esta vez, fue gracias a un convenio con un proveedor de válvulas, y esto nos sirve para que los trabajadores puedan entender mejor nuestros equipamientos; el cuadro técnico y el inicio de un plan de capacitación”.

“Hasta ahora, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) no había tenido un curso como este. Todo esto forma parte del mandato del gobernador Claudio Vidal de poner en pie a la empresa estatal, y uno de los ejes fundamentales es la capacitación del personal que había estado abandonado”, expresó.

Asimismo, el funcionario provincial comentó sobre la firma de convenio con el Instituto Superior de Enseñanza Técnica (InSET). “Ahora, hicimos un convenio con el InSET para una Tecnicatura en mantenimiento de redes para nuestro personal, por lo que estamos avanzando muchísimo con el tema. Servicios Públicos no es sólo Río Gallegos, sino que cuando decimos que vamos a capacitar al personal, queremos capacitar a toda la provincia”.

Por su parte, Aquiles Barros Sosa, empleado de la localidad de Tres Lagos señaló: “Llevó trabajando en la empresa desde hace 16 años, y es la primera vez que nos llaman para participar de este curso, por lo que estoy sumamente contento. Esto es muy interesante, por lo que hay que seguir capacitándose”.

Finalmente, Barros Sosa manifestó: “Tres Lagos es un distrito pequeño, somos aproximadamente 300 habitantes y cuando crezca la red, va a crecer el pueblo y todo esto sirve para aplicarlo. La vez pasada hubo una capacitación sobre manejo de retroexcavadoras, por lo que todo esto está bueno, ya que uno aprende y el saber no ocupa lugar”.