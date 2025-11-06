Finalizó el diagnóstico físico del personal policial en Zona Norte

El Jefe de la División Bienestar Policial Zona Norte, Comisario Mayor Walter Cocha, informó que culminó el proceso de evaluación médica y física de los efectivos policiales de Caleta Olivia, Cañadón Seco y Ramón Santos. Los resultados permitirán elaborar una política institucional orientada al bienestar y la salud física del cuerpo policial.

El Comisario Mayor Walter Cocha, Jefe de la División Bienestar Policial Zona Norte, anunció la finalización del diagnóstico físico de la totalidad del personal policial en la región. La iniciativa, que se lleva adelante desde comienzos de este año, tiene como objetivo conocer el estado de salud general de los efectivos y establecer lineamientos institucionales de bienestar y acondicionamiento físico.

“A principios de año se inició con exámenes médicos a la totalidad del personal policial, porque era una consecuencia y una obligación para el ascenso, y también se amplió para el resto de la población policial, a través de una resolución ministerial”, explicó Cocha.

El jefe policial detalló que “se realizaron todos los exámenes primarios para posteriormente hacer una devolución, y en base a eso se da la otra parte, que es el examen físico”. En este sentido, señaló que los controles físicos se efectuaron únicamente a quienes ya habían completado la etapa médica.

“La semana pasada ya se terminó con el proceso al personal de Cañadón Seco, Ramón Santos y Caleta Olivia”, informó Cocha, y agregó que “la estadística la están manejando en Río Gallegos, donde se evaluará cómo estamos en las partes médicas y físicas. Esto se hizo en toda la provincia”.

El relevamiento permitirá diseñar una política institucional policial orientada a mejorar las condiciones de salud y rendimiento físico del personal, con el propósito de fortalecer el bienestar integral dentro de la fuerza.