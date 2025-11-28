Finalizó el Ciclo de Ateneos Didácticos en Alfabetización Zona Centro

Educación dio por finalizado el Ciclo de Ateneos Didácticos en Alfabetización en Zona Centro. Esta propuesta se desarrolló en el marco de los lineamientos del Compromiso Federal por la Alfabetización y del Plan Provincial de Alfabetización Plen@.

El Ciclo de Ateneos Didácticos tuvo lugar reconociendo que la alfabetización es un tema clave debido a las dificultades en comprensión y producción de textos, así como en la fluidez lectora, evidenciadas por evaluaciones nacionales e internacionales.

En este contexto, la directora provincial de Formación Docente Continua y Desarrollo Profesional, Paulina Salemi, señaló que la formación continua de los docentes constituye una herramienta esencial para garantizar que todos los niños y niñas accedan a experiencias de enseñanza significativas y adaptadas a sus necesidades. Además, destacó que estos espacios permiten sistematizar buenas prácticas y producir documentos que integren las voces y experiencias del territorio, reconociendo la diversidad de contextos educativos en la región.

Durante el trayecto formativo, que se desarrolló entre los meses de agosto y noviembre, se realizaron encuentros presenciales y virtuales destinados a docentes de Nivel Primario de la provincia de Santa Cruz, que desempeñan funciones en la 1° Unidad Pedagógica en las escuelas del Programa Alfa en Red. Estos espacios propiciaron la reflexión grupal sobre las prácticas docentes y la búsqueda de alternativas para resolver problemas concretos y contextualizados que desafían la tarea educativa en el aula.

A lo largo del ciclo, se trabajaron marcos teóricos, estrategias prácticas y propuestas didácticas para el proceso de alfabetización. Los docentes participantes presentaron proyectos y recursos elaborados teniendo en cuenta las problemáticas específicas que enfrentan en sus escuelas, fortaleciendo así la calidad educativa en cada contexto.

Para finalizar, Salemi valoró el rol de los docentes capacitadores y profesionales de la provincia de Santa Cruz, que desarrollan sus tareas en Institutos de Formación Docente, fortaleciendo la articulación entre formación inicial y continua, y promoviendo la retroalimentación entre docentes y formadores para mejorar las prácticas pedagógicas en el territorio.