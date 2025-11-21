Finalizó el Ciclo de Ateneos Didácticos en Alfabetización en Zona Centro

En el marco de los lineamientos del Compromiso Federal por la Alfabetización y del Plan Provincial de Alfabetización Plen@, el Consejo Provincial de Educación llevó adelante la finalización del Ciclo de Ateneos Didácticos en Alfabetización correspondiente a la Zona Centro.

Desde el Consejo Provincial de Educación explicaron que la propuesta se desarrolla entendiendo que la alfabetización es un eje fundamental para el desarrollo integral de las infancias, considerando que diversas evaluaciones nacionales e internacionales evidencian dificultades en la comprensión y producción de textos, así como en la fluidez lectora de los estudiantes.

En este sentido, la directora Provincial de Formación Docente Continua y Desarrollo Profesional, Paulina Salemi, señaló que “la formación continua de los equipos docentes resulta esencial para garantizar que todos los niños y niñas accedan a experiencias de enseñanza significativas, que favorezcan la adquisición y el desarrollo de la lectura y la escritura”. Asimismo, sostuvo que estos espacios permiten sistematizar buenas prácticas y promover la producción de documentos que integren las voces y experiencias del territorio, reconociendo la diversidad de contextos educativos de la región.

La Prof. Salemi detalló que el trayecto formativo se desarrolló entre los meses de agosto y noviembre, con encuentros presenciales y virtuales destinados a docentes de Nivel Primario de la provincia de Santa Cruz que se desempeñan en la 1° Unidad Pedagógica de las escuelas que integran el Programa Alfa en Red. “Los Ateneos propiciaron espacios de intercambio, análisis y reflexión colectiva sobre las prácticas docentes, orientados a identificar y abordar problemáticas específicas del aula, así como a construir alternativas de resolución contextualizadas”, explicó.

A lo largo del ciclo se abordaron marcos teóricos, estrategias pedagógicas y propuestas didácticas vinculadas al proceso de alfabetización. En este marco, los docentes presentaron recursos y propuestas elaboradas en función de las necesidades y desafíos concretos que surgen en sus prácticas cotidianas.

Finalmente, la directora provincial destacó que los docentes capacitadores son profesionales de Santa Cruz que desarrollan sus tareas en Institutos de Formación Docente. Esta decisión fortalece la articulación entre la formación inicial y continua, y favorece un intercambio enriquecedor entre docentes y docentes formadores, consolidando procesos de mejora sostenida en la enseñanza.