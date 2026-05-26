Finalizaron los trabajos de reparación en la red de agua de Río Gallegos

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informa a los vecinos de Río Gallegos que han concluido con éxito los trabajos de reparación sobre la Avenida Beccar, casi esquina Tucumán, donde el personal operativo de Agua y Saneamiento intervino desde primeras horas de la mañana de hoy martes.

Las tareas se concentraron en la reparación de una avería en un caño principal de 500 PEAD, cuya pérdida había sido detectada ayer lunes por la noche. Gracias al despliegue del equipo técnico durante toda la jornada, el sector afectado ya fue intervenido y el caño principal ha sido reparado.

Estado del servicio y normalización

A pesar de la magnitud de las tareas sobre el conducto principal, el sistema se mantuvo respaldado por las cisternas locales y el funcionamiento al 100% de la Planta Potabilizadora.

El servicio comenzará a normalizarse de forma paulatina en los distintos sectores de la ciudad. Mientras la presión de la red de distribución se estabiliza por completo, se solicita a los vecinos mantener un uso responsable y solidario del agua potable durante las próximas horas.

Se agradece la colaboración y se solicita continuar evitando transitar por la zona afectada, debido a que el personal operativo se encuentra actualmente trabajando en las tareas de relleno y acondicionamiento del terreno.

Esta precaución es fundamental para permitir que los equipos completen el cierre de la obra de manera segura y eficiente en el menor tiempo posible.