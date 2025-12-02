Finalizaron las prácticas profesionalizantes de alumnos del Industrial N° 4 en SPSE

Con éxito concluyeron las capacitaciones y prácticas profesionalizantes realizadas por estudiantes de 6° año del Industrial N° 4, en el marco del acuerdo firmado en agosto entre el Consejo Provincial de Educación y Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

A partir de este convenio, los alumnos que se encuentran en la etapa final de sus estudios secundarios accedieron a prácticas en distintas áreas de la empresa estatal. En esta ocasión, participaron las divisiones 6° 1.ª y 6° 2.ª de la especialidad Informática, quienes fueron guiados y acompañados por el equipo de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) de SPSE.

Durante el proceso formativo, los estudiantes desarrollaron actividades vinculadas a la operación tecnológica de la empresa, incluyendo informática integral, instalación de software y sistemas operativos, armado y mantenimiento de computadoras, instalación y configuración de redes, gestión de hardware y software, instalación de cámaras de seguridad y relojes biométricos, reparación y mantenimiento de impresoras, así como tareas de desarrollo de software, entre otros contenidos relacionados.

Desde SPSE se destacó el compromiso y entusiasmo de los alumnos, así como el trabajo del personal del área TIC, que acompañó cada instancia de aprendizaje y contribuyó al desarrollo profesional de los jóvenes.

El Gobierno Provincial continúa respaldando este tipo de iniciativas, que buscan fortalecer el vínculo entre los estudiantes santacruceños y la empresa estatal, promoviendo nuevas oportunidades de formación y crecimiento dentro del ámbito laboral.