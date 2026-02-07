Finalizaron las Escuelas de Verano en distintas localidades de Santa Cruz

El Consejo Provincial de Educación dio por finalizado el dispositivo pedagógico Escuelas de Verano, desarrollado en distintas localidades de la provincia, una política educativa orientada a acompañar las trayectorias escolares, fortalecer los aprendizajes y garantizar la continuidad pedagógica.

Con un balance positivo por la participación activa de estudiantes y docentes, el compromiso de los equipos institucionales y el trabajo articulado con las comunidades educativas, se reafirma el rol del Estado provincial en la construcción de una educación inclusiva y de calidad en todo el territorio santacruceño.

En esta oportunidad, en la Escuela Provincial Primaria N°58 de Río Gallegos, docentes del Colegio Provincial de Educación Secundaria N°40, brindaron detalles sobre las propuestas pedagógicas desarrolladas durante el verano. La actividad contó con el acompañamiento de la directora provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica y de la directora provincial de María Elena Carrión junto al rector de la institución, Prof. Lucas Toranzo.

La profesora de Educación Artística, Roxana Martínez, explicó que se trabajó un proyecto de arte y termofusión, pensado especialmente para las Escuelas de Verano, con el objetivo de integrar contenidos vinculados al cuidado del medio ambiente y al reciclaje. “Trabajamos de manera articulada entre distintas áreas, desarrollando propuestas vinculadas a la termofusión y al cuidado del ambiente, fortaleciendo los procesos de aprendizaje de los estudiantes”, señaló.

Por su parte, la profesora de Química, Noelia Abregú, indicó que la propuesta surgió a fines del ciclo lectivo anterior y permitió a los estudiantes acreditar espacios curriculares pendientes. En ese sentido, explicó que “la termofusión es una técnica de reciclaje que transforma plásticos en telas ecológicas, con las que los estudiantes elaboraron llaveros, posavasos, billeteras, neceser y otros productos”.

Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes también trabajaron en la creación de obras artísticas, objetos utilitarios y propuestas vinculadas al microemprendimiento, incorporando contenidos de economía, comunicación visual y diseño de marca.

Además, desde el área de Educación Artística se abordaron producciones inspiradas en artistas como Kandinsky, combinando técnicas de recorte, pegado y termofusión para crear obras abstractas y móviles. Las producciones realizadas fueron exhibidas en una muestra, donde se destacó el compromiso de los estudiantes y el acompañamiento pedagógico recibido durante todo el proceso.

Finalmente, las docentes manifestaron que la iniciativa continuará durante el año, con campañas de concientización ambiental y la proyección de ampliar la propuesta a otras instituciones educativas. “Queremos seguir trabajando con la comunidad educativa en el cuidado del medio ambiente, fortaleciendo esta experiencia en otros colegios y en la ciudad”, concluyeron.