Finalizaron las capacitaciones junto a la Fundación Banco Santa Cruz

Con el acompañamiento de la Fundación Banco Santa Cruz, el Consejo Provincial de Educación (CPE) concretó la finalización de las capacitaciones destinadas a docentes y equipos directivos, en el marco del Programa de Educación y Trabajo impulsado por la entidad bancaria.

Las propuestas formativas estuvieron orientadas a fortalecer las competencias digitales, la innovación educativa y la vinculación entre la escuela y el mundo del trabajo, promoviendo el uso de nuevas tecnologías y metodologías activas de enseñanza.

A lo largo de las jornadas, participaron referentes de instituciones de distintos niveles y modalidades de toda la provincia, quienes destacaron la importancia de la articulación público-privada para potenciar la calidad educativa en Santa Cruz.

Desde el CPE y la Fundación Banco Santa Cruz remarcaron el compromiso de continuar desarrollando acciones conjuntas que fortalezcan la formación docente y las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes santacruceños.