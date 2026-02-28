Finalizan con éxito los Juegos de Verano de pádel

Organizado por la Secretaria de Cultura, Deportes y Juventud, este viernes 27 de febrero, finalizaron con gran participación los torneos veraniegos de la disciplina pádel. La competencia se desarrolló en el Gimnasio Municipal Alejandro Hilgemberg con categorías mixtas y en simultáneo en todas sus canchas.

El Profesor Juan Nieto hizo un balance de la actividad: ”Felices que se pueda estar desarrollando la disciplina de pádel, nos pone muy felices ver familias acompañando” añadió.

“En estos juegos de verano han sido muy exitosos en todas las disciplinas como pádel, futbol, handball, vóley y newcom”.

El profesor comentó “Me siento muy contento en lo personal y en el equipo de trabajo que hemos formado”, agregó que: ”Es un deporte que va creciendo cada vez más en la ciudad es por ello que hicimos varias ediciones en el verano, acá acompañando al profesor Diego Justiniano que es el organizador de este torneo”.

Para finalizar adelantó: ”Cerramos este verano y este lunes ya comenzamos con las actividades del año de lo que demandan las escuelas municipales con los otros profesores.”