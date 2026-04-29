Fin de semana largo : se prevén temperaturas bajo cero en gran parte de Santa Cruz

El Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial informa que se prevé un descenso progresivo de las temperaturas durante los próximos días, con valores que podrían ubicarse por debajo de 0 °C en gran parte del territorio provincial. Este enfriamiento será más intenso en zonas de mayor elevación, y se acentuará durante la madrugada y la noche del viernes 1 y sábado 2 de mayo.

La cartografía de temperaturas mínimas, correspondiente a los próximos tres días, evidencia sectores con distintos niveles de riesgo asociados a la ocurrencia de heladas meteorológicas. Para el sábado, se esperan valores similares o incluso inferiores, para luego retomar una tendencia generalizada en ascenso.

Las precipitaciones más significativas durante los próximos días se registrarán en el norte provincial, entre la tarde y la noche del jueves 30 de abril, con precipitaciones en forma de nieve de baja intensidad en Monte Ceballos, y aguanieve y lluvias aisladas hacia el este y noreste.

Durante la madrugada del viernes 1 de mayo podrían registrarse precipitaciones aisladas en forma de aguanieve y nieve de baja intensidad en el sudoeste provincial, particularmente en Punta del Monte, Tapi Aike, La Esperanza y sus alrededores.

La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomiendan a los usuarios extremar las precauciones al circular, reducir la velocidad ante la posible presencia de escarcha y mantenerse informados a través de los canales oficiales.