Fin de semana: continúan las Jornadas Intersectoriales en Caleta Olivia y Río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz a través de sus organismos, llevará adelante este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, las Jornadas Intersectoriales en Río Gallegos y Caleta Olivia. Las mismas tienen como finalidad, acercar las líneas de políticas públicas a las comunidades de las distintas localidades de Santa Cruz.

Desde hace algunos fines de semana, el Ejecutivo Provincial realiza el despliegue de distintos dispositivos con el propósito de visibilizar líneas políticas, que se implementan en la provincia de Santa Cruz. Además de generar espacios de interacción, se apunta a brindar servicios, asesoramiento y actividades recreativas a las familias de la comunidad, fortaleciendo de ese modo, el vínculo entre la comunidad y el Estado.

En esta oportunidad, las Jornadas Intersectoriales llegarán a la intersección de las calles 45 y 22 del Barrio Ayres Argentinos de Río Gallegos, y Pablo Sánchez y Los Andes de Caleta Olivia.

Quienes se acerquen a los dispositivos podrán acceder a:

-Medicina general

-Enfermería

-Vacunación

-Salud sexual

-Abordaje de salud mental

-Entrega de leche

-Registro Civil

-Asesoramiento de la Secretaría de Igualdad e Integración

-Trámites y gestiones de Gobierno

-Inscripción al Plan Sumar

Es importante destacar que todas estas propuestas son gratuitas, motivo por el cual se invita a todos a participar.