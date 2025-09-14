Figueroa: “Santa Cruz tiene cooptados sus tres poderes por un partido que generó miles de desocupados”

El abogado y candidato a Fuerza Santacruceña, Amadeo Figueroa dijo que la crisis por despidos en zona norte es “bestial”. Dijo que la provincia va a tener un TSJ con la misma cantidad de jueces que Brasil, mientras que Vidal “aparece en un escándalo de corrupción por coimas gravísimo y nadie dice nada.

En declaraciones realizadas durante su visita a Río Turbio, el candidato en tercer termino por la lista de unidad del peronismo “fuerza Santacruceña”, se refirió a la realidad de Caleta Olivia, donde reside y el resto de la zona norte.



En relación a los salarios municipales, que esta semana llevaron al sindicato a amenazar con un paro hasta que se realizaran los depósitos de haberes, Figueroa opinó que el municipio de Caleta Olivia conducido por un intendente oficialista, “es el que del más dinero extra recibe. Este mes fueron casi $2 mil millones, contra municipios que no reciben ni diez centavos, como por ejemplo la cuenca y Río Gallegos y, a pesar de eso, tienen problemas producto de la falta de administración porque ofrecieron una paritaria que no pueden afrontar si el gobernador no les manda la plata”.



Con relación a la situación de los despidos en el sector petrolero, el candidato manifestó que todavía hoy “no tenemos certezas. No sabemos qué firmó provincia con YPF, no sabemos cuántos despedidos hay, porque en algún momento se hizo una propuesta extraña en la que te daban una indemnización al 120% si firmabas un retiro voluntario y resulta que la gente se encontró con liquidaciones del 60%”.



Figueroa, a quien le tocó intervenir como abogado en algunos de esos casos, contó que “muchos trabajadores se fueron con miedo a la casa porque saben cómo funciona el sindicato, esperando que esto se reactive, pero nunca pasó y hoy en cada localidad de zona norte tenés cinco despedidos más por día”.



Para el candidato de Fuerza Santacruceña, está claro que “el circuito económico de zona norte está roto. Un trabajador petrolero ganaba en promedio $6 millones y hoy tenés 5 mil o 6 mil trabajadores menos. Por eso, la crisis se tornó bestial en todo sentido, porque dejaron de funcionar muchas pymes, comercios y muchos se fueron de la zona malvendiendo sus propiedades”.



A eso se suma “que los petroleros desvinculados dejaron de tener medicina prepaga y de golpe pasaron a ser usuarios del hospital, que está en una crisis por falta de insumos y apoyo al sistema de salud”, agregó Figueroa.

Escándalo de las coimas



El candidato caletense también se refirió a los hechos que trascendieron a la luz con la filtración de audios en los que la droguería que tiene contratos con la Caja de Servicios Sociales habría pagado coimas a Karina Milei.

“Santa Cruz está vinculada al escándalo de la empresa Suizo Argentina, como una de las provincias que más compró, teniendo menos población y menos hospitales. Si hubiera un libro Guines de mala administración, Santa Cruz seria la provincia que en un año y medio generó más cantidad de desocupados del país y encima y estamos siendo conocidos por casos de corrupción de alto vuelo. Son situaciones que no se hablan lo suficiente porque estamos bajo un sistema de pleno poder de un partido político, y cuando digo pleno poder, me refiero al poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Hoy Santa Cruz tiene cooptados sus tres poderes por un partido que generó miles de desocupados”



En el caso del Poder Judicial, añadió Figueroa, “están haciendo una reforma con la excusa de mejorar la justicia pasando de un tribunal superior de cinco miembros a nueve, cuando en Brasil tienen cinco vocales y son 260 millones de habitantes. Nosotros tenemos 14 localidades y 9 tienen juzgados. Es un escándalo terrible”, cuestionó el abogado, asegurando que “si Vidal es el piloto de este avión, viendo los movimientos que está haciendo, todo indica que deberíamos ponernos el paracaídas”.