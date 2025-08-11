Festejo del Mes de las Infancias en el Alto del Bicentenario

El domingo por la tarde, el merendero 11 de Noviembre del Rotary 23, junto a la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa del municipio, llevó adelante una celebración por el Día de las Infancias en el asentamiento del Alto del Bicentenario, uno de los barrios más recientes y alejados de Caleta Olivia.

La convocatoria comenzó a las 14 horas e incluyó juegos a cargo del profesor Dilio Carrizo, inflables y animadores con disfraces, en el predio donde se encuentra una cancha de fútbol. También la jornada contó con la presencia de la senadora Natalia Gadano y de referentes municipales, además de Bomberos Voluntarios, quienes velaron por la seguridad y llevaron su autobomba para mostrar parte de su labor.

Priscila Jwanczyk, secretaria de Desarrollo Social del municipio, destacó: “Estamos en el festejo del mes de las infancias acá con las familias que viven en el asentamiento, esto fue organizado a través del merendero 11 de Noviembre, de la mano de María Vidal, quien viene trabajando hace varios años con el barrio y nosotros siempre acompañamos desde nuestro lugar”.

Jwanczyk indicó que como parte de los festejos se les preparó a los niños, hamburguesas, panchos y también se les dio golosinas. “Desde el inicio estuvieron recibiendo cositas que fueron organizadas a través de la Unión Vecinal, como así también la parte recreativa que estuvo de la mano del profe Dilio. Para nosotros, es un placer siempre poder acompañar estos eventos” concluyó.