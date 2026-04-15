Fernando Baños: “Esto es un hito para FOMICRUZ y para el Gobierno Provincial”

Así lo sostuvo el presidente de Fomento Minero Santa Cruz (FOMICRUZ) SE, tras la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 001/26, destinada a la perforación a diamantina de 4.000 metros en áreas pertenecientes a la empresa provincial.

En ese marco, el presidente de FOMICRUZ S.E., Fernando Baños, destacó la importancia de este proceso al señalar: “Acabamos de empezar una licitación pública para perforación diamantina de cuatro mil metros. Es un hito para Fomicruz y para el Gobierno provincial”.

Asimismo, remarcó que esta iniciativa responde a una decisión estratégica del gobernador Claudio Vidal: “Esto es un lineamiento que nos impulsa a explorar más y a que haya más producción”.

Baños subrayó además el impacto positivo en el empleo y la economía local, al indicar que “la totalidad de las empresas que participaron son santacruceñas, lo que implica que el trabajo y los recursos quedan en la provincia”.

Santa Cruz perfora

En relación a la proyección, la autoridad sostuvo que “esto es un puntapié inicial, no se queda en esto. Vamos a seguir trabajando para continuar explorando y licitando, porque el futuro no puede esperar”.

Exploración estratégica para el desarrollo minero

Por su parte, el gerente de Geología y Minería de FOMICRUZ S.E., Horacio Penzo, explicó que los trabajos se enmarcan en el proyecto San Agustín, ubicado en el Macizo del Deseado, una las zonas con mayor potencial geológico de la provincia.

“El objetivo es oro y plata, y estamos en una etapa de exploración con buenas perspectivas”, indicó.

En ese sentido, detalló que la perforación diamantina permite obtener muestras profundas del subsuelo: “Es como un sacabocado que extrae material rocoso, lo que nos permite analizar la estructura y el contenido mineral, y proyectar el desarrollo futuro”.

Expectativas

Penzo también remarcó que este tipo de procesos requieren tiempo y planificación: “Un proyecto minero puede llevar entre 11 y 15 años. Estamos en los primeros pasos, pero son fundamentales para continuar con mayor certeza”.

Finalmente, el gerente destacó la importancia de la articulación con actores locales: “El acompañamiento de los superficiarios y el trabajo sostenido permiten avanzar en el conocimiento del recurso y potenciar el desarrollo del sector”.