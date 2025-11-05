 Feria del Libro abrió su primera jornada con literatura, música y voces santacruceñas

El martes 4 de noviembre comenzó la 31ª Feria Provincial del Libro en el Centro Cultural Santa Cruz. Con una agenda diversa que incluyó charlas, presentaciones literarias, teatro y música, la feria vivió su primera jornada con stands institucionales, venta de libros nacionales y santacruceños, y la participación de autores y artistas locales.

El Centro Cultural Santa Cruz abrió sus puertas a una nueva edición de la Feria Provincial del Libro, consolidada como el evento editorial y cultural más importante del año en la provincia. Desde temprano, el público recorrió los pasillos donde se desplegaron stands de editoriales nacionales y santacruceñas, junto a espacios institucionales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Imprenta Oficial, la Policía de Santa Cruz y Conexión Cultura, que este año sumó la presencia de autores de toda la región a través del Ente Cultural Patagónico.

La jornada comenzó en el auditorio con la disertación “Introducción a los Perfiles Criminales: Historia, evolución y aplicaciones”, a cargo de la especialista Karen Subirá y el subsecretario Pablo Daniel Canobra. La propuesta académica abrió el debate sobre la importancia de la investigación criminal en el ámbito de la seguridad provincial.

Por la tarde, el auditorio se transformó en un espacio de reflexión sobre la música contemporánea con el conversatorio “¿Qué pasa con nuestra música electrónica?”, a cargo del DJ Juan Pablo Ulloa, de Perito Moreno. “La oportunidad es abrir la agenda para que más artistas se puedan expresar. Creo que estamos saldando deudas con la cultura y fomentando un espacio que muchas veces se deja de lado”, señaló Ulloa, quien además adelantó que durante la semana se presentarán DJs invitados en distintos escenarios de la feria.

En paralelo, la escritora Mirta Vázquez presentó su libro infantil Pilik, cuentos infantiles. “Es un momento esperado porque todo escritor quiere pasar por este espacio. Escribir para chicos no es fácil: requiere investigación, cuidado en las palabras y un compromiso con la transmisión de valores como el amor por la naturaleza”, expresó la autora, quien destacó que su obra busca acercar a los más pequeños a la lectura y a la conciencia ambiental.

La narrativa también tuvo un lugar destacado con la presentación de Cipriana O’Rourke, quien compartió el segundo libro de su trilogía. “Es una historia compleja, con elementos de metafísica, religión y lo onírico. Para mí, producir literatura en Santa Cruz es un orgullo, un desafío y una forma de aportar a la cultura desde nuestra tierra”, afirmó la escritora.

El teatro se hizo presente con el conversatorio sobre Antígona de las nieves, dirigido por Ignacio Aguirre y producido por el Teatro Nacional Cervantes. “Queremos mostrar la cocina del proceso creativo, cómo se construye una obra desde la dirección y el trabajo colectivo. Es un compromiso enorme, con ensayos de hasta ocho horas diarias, pero también una invitación a que más gente se anime a producir teatro en la provincia”, explicó Aguirre.

Otra presentación literaria destacada fue la de Horacio Lafuente quien presentó su libro Vidas, con un repaso de sus vivencias en la provincia.

La música santacruceña tuvo su espacio con la presentación del Cancionero Santacruceño, a cargo de Ariel Arroyo. “Este proyecto busca que nuestras canciones lleguen a las escuelas. Es un material identitario que se ampliará año a año, porque en Santa Cruz hay mucho talento para compartir”, destacó el músico, quien subrayó la articulación con el Consejo Provincial de Educación para que el cancionero se convierta en una herramienta pedagógica.

La jornada cerró con la presentación de la Sinfonietta Provincial, que interpretó una selección de obras del cancionero, reafirmando el lema de esta edición: “El Sur vive en las Letras”. El auditorio, colmado de público, acompañó con aplausos cada interpretación, en un clima de celebración cultural que marcó el inicio de una semana intensa de actividades.

Agenda del miércoles 5 de noviembre

-09:00 – Charla ambiental a cargo de Gladys Guevara – Auditorio

-11:00 – Presentación del boletín digital “Lo que puede la escritura”, a cargo del dispositivo Ocupándonos – Auditorio

-15:00 – Taller de IA para bibliotecas, Miriam Díaz y Diego Pérez (UNPA) – Auditorio

-16:00 – Charla “Prevención: Superando temores”, Samuel Olivera (Caleta Olivia) – Historia

-18:00 – Taller Cómo escribir un guión cinematográfico, Fabián Forte – Auditorio

-18:00 – Presentación musical homenaje a Marcela Miranda, Selene Valdez – Historia

-20:00 – Presentación musical de Martín Leoz – Historia