Federación Económica solicitó que se extienda la tarifa diferencial de energía para que se incluya a más sectores

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), representada en esta ocasión por Miriam Giorgia, solicitó a las autoridades de la empresa Servicios Públicos que se amplíe la tarifa diferencial para la energía eléctrica para el sector comercial, ya que locales de las actividades hotelera, gastronómica, y las micros y pequeñas empresas, superan el consumo de los 500 kw que se estableció desde la compañía estatal. Mientras que se aguarda el impacto de esta medida, desde la entidad ya han pedido que se extienda el monto de consumo para que sea más útil o práctica la disposición.

Los referentes de la FESC se reunieron con Jorge Avendaño y Alberto Heredia, presidente y gerente comercial de Servicios Públicos respectivamente, para que plantear la situación de la actividad comercial de la provincia, y en este marco destacar lo dispuesto para el sector, pero a su vez es necesario requerir que se extienda la segmentación para otros comercios que consumen más de 500 kw, y en los que están incluidos los negocios hoteleros, gastronómicos entre otros que tienen un gasto mayor de energía.

En la reunión se informó que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.

incrementó un 150% su costo de prestaciones. Además, mencionaron que el descuento estipulado en laresolución tarifaria reciente aplica únicamente a aquellos consumidores que se encuentren en un rango de 0 a 150 kw. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes consumen más de esa categoría, por lo que solicitaron que se amplié el rango para que aporte llegue a todas las actividades que vieron impagable la suba de la energía.

“Agradecemos la resolución establecida por Servicios Públicos que comenzó a regir a partir desde este mes de agosto, porque va a beneficiar a parte del sector comercial que son alcanzados. Sin embargo, seguimos pidiendo, gestionando por quienes consumen más de 500 kw, por ejemplo, el sector gastronómico y hotelero que vienen de una temporada alta muy mala, es decir una temporada baja con un 20% de ocupación real, donde la mayoría de las localidades no son turísticas, y el bajo consumo a raíz de los sueldos bajos, la situación económica que ni al vecino le alcanza hace que no se puedan pagar los servicios o que los vayan postergando. Y este panorama es similar para las micro y pymes de toda la provincia, que están viendo con preocupación el incremento de los servicios, en particular el servicio eléctrico y de gas, recursos fundamentales para su funcionamiento ya sea para vender o producir productos, como para prestar un servicio”, afirmó Miriam Giorgia, referente de la FESC.

Los comercios y las pymes son el termómetro de lo que ocurre con el consumo, y sí sigue la caída del consumo, no se podrá cubrir los costos fijos que tienen para poder mantener los locales abiertos. Se planteó que hay comercios que tienen consumos que superan lo propuesto por Servicios Públicos, y que recibieron facturas con un incremento significativo. Por ello, desde la FESC se consideró que se debe ampliar aún más el monto de consumo para amortiguar el fuerte impacto de la suba de la tarifa eléctrica, ya que, si no se extiende el plan de contención y reactivación para el sector comercial y de servicios, muchos locales y pymes bajarán las persianas y, en consecuencia, habrá personas que pierdan su trabajo.

Ahora se aguarda conocer el impacto real de la tarifa diferencial que estableció Servicios Públicos, para avanzar con la ampliación de la misma para que sea más efectiva y contribuya a las actividades comerciales en general.

Acompañaron a Giorgia, la presidente de la Cámara de Comercio, Cristina Aranda; y el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines, Ricardo López.