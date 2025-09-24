Fauna silvestre en Santa Cruz: El CAP participa de las Jornadas Argentinas de Mastozoología

El Consejo Agrario Provincial (CAP), autoridad de aplicación de fauna silvestre en Santa Cruz, participó en las XXXVI Jornadas Argentinas de Mastozoología (JAM), organizadas por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM).



Las JAM son un encuentro científico anual que reúne a investigadores, profesionales, estudiantes y representantes institucionales de todo el país. Su objetivo es difundir el conocimiento sobre mamíferos, generar espacios de intercambio y vincular la investigación científica con políticas de conservación y manejo de la fauna, acercando los avances científicos a distintos sectores de la sociedad.



En representación del CAP estuvo Marisol Espino, quien destacó la importancia de fortalecer la gestión de la fauna silvestre en la provincia y de integrar el conocimiento científico a la planificación y toma de decisiones sobre conservación y manejo responsable de los ecosistemas.

“Aquí en la Patagonia tenemos ecosistemas únicos y frágiles. Tomar decisiones de manejo de fauna no es solo una cuestión de gestión, sino una responsabilidad histórica que nos obliga a actuar con la mayor precisión posible”, afirmó Espino.



Durante su exposición, la directora a cargo de Fauna del CAP subrayó la relevancia de articular acciones entre la ciencia y el Estado para diseñar políticas públicas efectivas que protejan la biodiversidad provincial:

“La investigación científica es el pilar sobre el que se construyen nuestras políticas públicas. Por eso es fundamental fortalecer la comunicación y la colaboración entre la comunidad científica y el Estado”.



Con esta participación, el Consejo Agrario Provincial reafirma su compromiso con la protección de la fauna silvestre de Santa Cruz, la gestión responsable de los ecosistemas y el trabajo conjunto con la comunidad científica para promover un desarrollo sostenible en la provincia.