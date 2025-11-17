Fatal vuelco en Ruta 40: un turista falleció y una mujer resultó herida

Una camioneta con dominio extranjero volcó a 70 kilómetros de Gobernador Gregores. El conductor murió en el lugar y su acompañante fue trasladada al hospital local con lesiones. La Justicia investiga las causas del siniestro.

Un trágico accidente vial ocurrido este domingo por la tarde en la Ruta Nacional Nº 40 dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer herida. El hecho se registró alrededor de las 16:40, a unos 70 kilómetros al norte de Gobernador Gregores, donde intervino personal de la División Comisaría local.

El alerta llegó a través del sistema de emergencias 911, que informó sobre un vehículo volcado con personas lesionadas y una de ellas atrapada. De inmediato se desplazaron móviles policiales, dos ambulancias del hospital y un equipo de rescate de la Unidad 10ª de Bomberos.

Al arribar, los intervinientes constataron que se trataba de una camioneta Toyota con dominio extranjero, severamente dañada tras el vuelco. En su interior asistieron a una mujer belga de 52 años, quien presentaba lesiones visibles en sus piernas. Fue estabilizada en el lugar y trasladada de urgencia al hospital de Gobernador Gregores.

El conductor, un hombre de 73 años también de nacionalidad belga, fue encontrado sin vida. El médico de guardia certificó su deceso en el lugar del siniestro. La zona fue rápidamente asegurada para preservar indicios, tal como lo dispuso el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil.

La policía llevó adelante las primeras diligencias, incluyendo pericias preliminares y documentación fotográfica para avanzar en la determinación de las causas del vuelco. El operativo se desarrolló de manera coordinada entre personal policial, sanitario y bomberos.

Las actuaciones continúan bajo supervisión judicial, a la espera de los informes técnicos y médicos que permitirán esclarecer las circunstancias del hecho.