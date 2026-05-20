Farmacias: El Gobierno garantizó un servicio esencial para los afiliados de la Caja en la Cuenca Carbonífera

Con un esfuerzo económico muy importante se llegó a un acuerdo con el Grupo Llaneza. En 7 días el servicio de farmacia estará completamente normalizado en toda la Cuenca.

El Gobierno de Santa Cruz avanzó en una mesa de trabajo con representantes del Grupo Llaneza para normalizar el servicio de farmacia destinado a afiliados de la Caja de Servicios Sociales en la Cuenca Carbonífera. El encuentro fue encabezado por autoridades provinciales y de la obra social y apuntó a fortalecer la cobertura y mejorar la atención sanitaria en la región.

Reunión clave

El jefe de Gabinete, Pedro Luxen, encabezó una reunión junto a la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el ministro de Economía, Ezequiel Verbes; y el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, con representantes del Grupo Llaneza.

Durante el encuentro, las partes acordaron la normalización del servicio de farmacia para afiliados de la obra social provincial en la Cuenca Carbonífera, en un plazo no mayor de siete días. El objetivo es garantizar el acceso a medicamentos y mejorar la prestación sanitaria en la región.

Garantizar cobertura y atención para los afiliados

Las autoridades provinciales remarcaron la importancia de sostener el diálogo con los distintos actores involucrados para alcanzar soluciones concretas que permitan brindar previsibilidad a los afiliados de la Caja de Servicios Sociales.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen destacó que “desde el inicio de la gestión existe una decisión política clara de ordenar el sistema y asegurar prestaciones esenciales para todos los santacruceños”, al tiempo que remarcó que el trabajo articulado con el sector privado resulta fundamental para garantizar la continuidad de los servicios.

Para lograr este acuerdo, “demandó un esfuerzo económico muy importante” señaló Luxen. El objetivo central es fortalecer el funcionamiento de la obra social provincial y para eso “avanzamos en mecanismos que permitan mejorar la calidad de atención en toda la provincia”, concluyó el jefe de Gabinete.