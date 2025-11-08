Familias y equipos gubernamentales trabajan juntos por una mejor convivencia escolar

El Consejo Provincial de Educación llevó adelante, en un trabajo articulado, una reunión con familias en el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°11, de Río Gallegos, junto a equipos directivos y representantes de distintas instituciones, para abordar temas vinculados a la convivencia escolar y los desafíos actuales en la vida cotidiana de los estudiantes.

Participaron integrantes de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Consejo Provincial de Educación, del área de Convivencia Escolar, representantes de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y personal de la Comisaría Tercera, quienes brindaron información, respondieron consultas y acompañaron a la comunidad educativa en este espacio de diálogo.

Durante el encuentro, las familias destacaron la importancia de fortalecer estos espacios, porque permiten promover la participación conjunta de padres, docentes y estudiantes, seguir construyendo escuelas seguras, cuidadas y comprometidas con el bienestar de todos.

La coordinadora del Equipo de Convivencia Escolar, Daniela Fernández, señaló que estas instancias permiten fortalecer la relación entre escuela y familias, generar acuerdos y responder dudas, trabajando juntos para acompañar a los adolescentes en los desafíos que plantea la actualidad educativa.

El encuentro permitió a los participantes conversar sobre responsabilidades compartidas, intercambiar experiencias y generar herramientas para construir un entorno seguro, inclusivo y respetuoso dentro de la escuela y la comunidad.