Falta de quórum impidió tratar el desafuero de Españón y crecen las críticas al oficialismo

La sesión extraordinaria convocada para tratar el desafuero del diputado Fernando Españón no pudo realizarse por falta de quórum. Desde el bloque Unión por la Patria cuestionaron al oficialismo y denunciaron irregularidades en la convocatoria.

Hoy debía realizarse la 4ta Sesión Extraordinaria para tratar el desafuero a Fernando Españón. Por falta de Quorum, luego de la asistencia se levantó el encuentro.

El Bloque Unión por la Patria solicitó una sesión extraordinaria para el desafuero de Fernando Españón pero por falta de quorum no se pudo realizar. “Desde el inicio del petitorio hubo divergencias en cuanto al horario, ya que desde nuestro espacio se solicitó que sea a las 16 horas pero el Vicegobernador cambió el horario en forma inconsulta, violando el artículo 36° del Reglamento Interno”, indicaron.



Haciendo uso de las manifestaciones en minoría las diputadas de Unión por la Patria agradecieron el acompañamiento de legisladores de otros espacios e indicaron que “el silencio del oficialismo también habla, están demostrando la incoherencia en lo que piden y lo que hacen. Este pedido de desafuero es necesario para que las víctimas tengan acceso a la justicia; entonces las modificaciones a la orgánica de la justicia con el cuento de mejorarla es todo circo” y agregaron “no hay ni el más mínimo respeto por las personas que realmente necesitan el servicio de justicia lo único que quieren es garantizarse la impunidad”.



Finalmente manifestaron que “esta situación no es sólo cosa de mujeres, sino que interpela a toda la sociedad por eso creímos que, en función del apuro por sancionar normas y modificaciones judiciales, notas gob, etc, el oficialismo iba a acompañar pero siguen encubriendo a un presunto abusador”.