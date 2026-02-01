Falleció una mujer de Caleta Olivia tras un vuelco fatal en la Ruta Nacional Nº 3

Una mujer oriunda de Caleta Olivia falleció este domingo luego del mediodía tras protagonizar un grave accidente vial sobre la Ruta Nacional Nº 3, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Trelew. El siniestro ocurrió alrededor de las 14 horas y tuvo como protagonista a una camioneta Toyota Hilux.

Según las primeras informaciones, la mujer conducía el vehículo y viajaba acompañada por su hijo de 24 años, con destino a la provincia de Córdoba. Por causas que aún se investigan, la camioneta volcó y la conductora perdió la vida en el lugar del hecho.

El joven acompañante resultó con vida y se encontraba consciente al momento de ser asistido, aunque presentaba un fuerte estado de shock debido a la gravedad del accidente.

De acuerdo a fuentes consultadas, la víctima fatal sería una reconocida comerciante de Caleta Olivia, identificada como Patricia Andrade, dato que fue confirmado por fuentes cercanas al caso, aunque aún se aguarda la confirmación oficial por parte de las autoridades competentes.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales, personal de Criminalística, bomberos y equipos médicos, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia, peritaje y ordenamiento del tránsito.

La investigación continúa para determinar las causas del vuelco.

Noticia en desarrollo.