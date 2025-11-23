Falleció el trabajador herido en un accidente laboral en Yacimientos Río Turbio

Un operario de 34 años murió tras sufrir un grave accidente laboral ocurrido el sábado por la mañana en Yacimientos Río Turbio. El hecho se registró frente al comercio Belli y Cía., ubicado sobre calle Onetto, donde el trabajador realizaba tareas de mantenimiento en un camión de carga.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:04, cuando la División Comisaría Yacimientos Río Turbio recibió un llamado solicitando intervención policial y asistencia médica debido a que el trabajador se encontraba gravemente herido. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el operario estaba tendido en el suelo con una abundante hemorragia.

De acuerdo con los primeros testimonios, el hombre se encontraba realizando trabajos de engrase del rodado junto a un compañero. Mientras el motor permanecía encendido para facilitar las maniobras, la víctima efectuaba ajustes desde el interior de la cabina. Minutos después, al no responder a los llamados, su colega descendió del vehículo y lo encontró inconsciente y con lesiones severas en la región cefálica.

El personal del nosocomio local acudió de inmediato y dispuso su urgente traslado, mientras el Gabinete Criminalístico trabajó en el lugar para documentar la escena y preservar elementos relevantes para la investigación.

En el centro asistencial se emitió un informe preliminar que daba cuenta de lesiones de extrema gravedad, por lo que se decidió su derivación a Río Gallegos para recibir atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la Policía fue notificada este domingo a las 09:30 de su fallecimiento. El cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial por disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de la localidad.

Las actuaciones continúan bajo investigación judicial para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.