Fabián Leguizamón y Gisella Martínez visitaron la Central Termoeléctrica de Río Turbio

Asimismo, el vicegobernador y la candidata a diputada nacional dialogaron con productores de la zona, referentes de entidades deportivas, entre otras actividades en el marco de una recorrida por el sur de la provincia.

La candidata a diputada nacional por la lista Por Santa Cruz, Gisella Martínez, en el marco de una recorrida por la cuenca carbonífera, visitó las instalaciones del Club Andino de Río Turbio, donde fue recibida por el presidente, Fernando Páez y Rodrigo Gregori, referente de GP Concesión. En el lugar, recorrieron las instalaciones y conversaron acerca de la importancia de promover espacios para seguir impulsando el turismo y el deporte en la provincia, como así también sobre las diferentes propuestas y actividades que se desarrollan en el club que, a su vez, tiene a cargo el Centro Recreativo Invernal Valdelén.

Además, la abogada radical junto al vicegobernador Fabián Leguizamón y la concejal de Río Turbio, Mariana Mercado; se reunieron con un grupo de chacareros de la cuenca para escuchar las problemáticas del sector productivo, conocer sus proyectos y propiciar espacios que permitan canalizar sus inquietudes y brindar respuestas a las demandas históricas del sector. Del mismo modo, Martínez mantuvo un encuentro con productores locales a fin de fortalecer el trabajo mancomunado y la producción local, entre otros puntos relevantes.

Del mismo modo, la candidata a diputada nacional que integra la lista encabezada por José Daniel Álvarez, estuvo presente en el Club La Academia de la localidad de 28 de noviembre, una de las instituciones deportivas con mayor convocatoria, abarcando toda la cuenca carbonífera. Allí, fue recibida por integrantes del club con quienes dialogó acerca de la situación que atraviesa la entidad deportiva, la colaboración con otros clubes y la intención de ampliar la oferta de disciplinas deportivas, entre otros temas.

Asimismo, Martínez visitó el predio en 28 de noviembre donde se va a desarrollar una cancha de césped sintético para todos los clubes de la cuenca, gracias al compromiso del Gobierno Provincial y el esfuerzo de los vecinos que apuestan al deporte con el objetivo de propiciar espacios comunitarios que fomentan valores tales como el trabajo en equipo, el respeto, la contención, la inclusión social y los hábitos saludables.

Por último, Martínez y Leguizamón visitaron la Central Termoeléctrica a Carbón en Río Turbio, insignia del potencial energético de la cuenca carbonífera, donde recorrieron las instalaciones y pudieron observar la labor que los trabajadores realizan en ese lugar. Desde allí, la candidata a diputada nacional y el vicegobernador reafirmaron “el compromiso del Gobierno Provincial de apoyar a la industria, reactivar la producción, impulsar el desarrollo y trabajar para que los recursos de Santa Cruz se transformen en energía, empleo y futuro para cada santacruceño”.