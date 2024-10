Fabián Leguizamón sobre el pedido de renuncias en el Gabinete Provincial: “Este es un Gobierno que se hace cargo”

El vicegobernador apoyó la decisión del mandatario provincial y en este sentido enfatizó: “Hoy quedó demostrado que si las cosas no funcionan hay que cambiar el rumbo”.

El vicegobernador de Santa Cruz respaldó la decisión del Gobernador Claudio Vidal quien esta mañana anunció durante una conferencia de prensa el pedido de renuncia al ministro de Salud, Ariel Varela; al ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez; el secretario de Estado de Turismo, Mario Markic; el secretario de Estado de Medio Ambiente, Sebastián Georgion; el gerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Miguel Arroyo; y el presidente de la Caja de Previsión, Marcial Cané.

En este contexto de cambios en el Gabinete Provincial, Leguizamón afirmó: “Nadie puede decir que las cosas no cambiaron en Santa Cruz. Antes cuando algo no funcionaba todo seguía igual y un claro ejemplo fue cuando en plena pandemia la cúpula de Servicios Públicos estaba de asado mientras los vecinos y vecinas de Santa Cruz debían estar encerrados en sus hogares”.

“No vinimos a esconder nada ni a barrer la mugre bajo la alfombra, y hoy más que nunca me siento orgulloso de acompañar a nuestro Gobernador en la tarea de sacar adelante nuestra provincia. Ayer poniendo el cuerpo para hacernos cargo de YCRT y hoy demostrando que si las cosas no funcionan hay que cambiar el rumbo. Si el desgaste de la función pública amerita dar una vuelta de timón, no se duda y se hace”, señaló.

Por último, enfatizó: “No venimos a asegurarle impunidad a nadie, algo que hoy quedó muy claro en las palabras del Gobernador. Los cambios anunciados son una medida que en la Santa Cruz de los Kirchner nadie se hubiera imaginado, lo que significa que este tipo de decisiones son las que acercan al Gobierno con el pueblo. Nosotros no construimos un relato: queremos cambiar la historia y la historia se cambia con decisiones firmes y con objetivos claros, y el nuestro es sacar a Santa Cruz adelante”.