Fabián Leguizamón se reunió con el Dr. Francisco Klein en homenaje a los 50 años de la Fundación Favaloro

El vicegobernador de Santa Cruz mantuvo un encuentro productivo con decanos y decanas de Facultades de Medicina de distintos países en la Cámara de Diputados de la Nación, y visitó las instalaciones de la Fundación Favaloro.

Esta mañana, el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, participó del encuentro “Desayuno Estratégico: Innovación y Excelencia en Ciencias Médicas”, que se realizó en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en homenaje a los 50 años de la Fundación Favaloro, junto a decanas y decanos de Facultades de Medicina de diversos países.

La actividad tuvo como autoridades anfitrionas al vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón; al diputado nacional, Dr. Juan Fernando Brügge (Argentina); al coordinador ejecutivo de la Fundación FIDEHUS, Zark Vauhlosky Reyes (México); y al coordinador general del evento, Juan Szymankiewicz (Argentina).

En este marco, se destacó la exposición del Dr. Francisco Klein, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro, quien reflexionó sobre el legado del Dr. René Favaloro y sobre el desafío de sostener en la actualidad, una medicina humanista, ética y centrada en las personas.

En este contexto, Leguizamón reafirmó “la importancia de propiciar estos espacios y la necesidad de impulsar políticas públicas que fortalezcan la formación, la calidad asistencial y el acceso a la salud, pilares fundamentales para construir instituciones comprometidas con la comunidad, centradas en la integridad y el bienestar del paciente”.

Por último, Leguizamón visitó y recorrió las instalaciones de la Fundación Favaloro donde fue recibido por el Dr. Francisco Klein y Oscar Méndez, con quienes conversó acerca del trabajo del hospital escuela y sobre los proyectos que impulsan para seguir mejorando, ampliando capacidades y fortaleciendo la formación de nuevos profesionales, entre otros temas relevantes.