Ezequiel Verbes: “Nuestro compromiso es garantizar trabajo para los santacruceños”

En el marco de la Ley Provincial N° 3141, conocida como la “Ley 90/10”, que establece la prioridad de contratación de trabajadores santacruceños en las obras y actividades que se desarrollan en la provincia, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Ezequiel Verbes, viene realizando controles y fiscalizaciones en distintos sectores productivos.

El titular de la cartera laboral destacó que estas acciones buscan fortalecer la aplicación y el cumplimiento efectivo de la normativa, garantizando que el empleo generado por las inversiones públicas y privadas beneficie prioritariamente a la mano de obra local.

En este contexto, y ante el próximo reinicio de una de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, la empresa ejecutora inició el envío de notificaciones a trabajadores residentes en la provincia que formaron parte del proyecto en etapas anteriores, con el objetivo de actualizar datos personales, domicilios y disponibilidad laboral.

Verbes explicó que, el proceso actual de verificación y actualización de datos, permitirá consolidar una base precisa sobre la mano de obra santacruceña disponible, en cumplimiento de la Ley 3141 y su reciente modificación.

El ministro advirtió que no se puede permitir que los trabajadores falseen información personal ni que decenas de personas declaren un mismo domicilio, una situación detectada en controles anteriores. Por eso, se trabaja especialmente en la verificación previa de los datos y antecedentes laborales, reforzando los mecanismos de control para garantizar transparencia, equidad y cumplimiento efectivo de la ley.

“Estamos trabajando para que cada obra que se reactive, cada inversión que llegue y cada proyecto que se ponga en marcha en Santa Cruz, signifique más oportunidades para nuestros trabajadores y trabajadoras,”, además subrayó el ministro, “desde la provincia estamos capacitando jóvenes para que puedan ingresar al mercado laboral calificado. Durante muchos años vemos pasar colectivos que vienen de afuera de la provincia cargado de trabajadores, y siempre la sociedad de Santa Cruz reclamó que esto no tenía que suceder más, bueno ahora vamos camino a eso, a qué el trabajo sea para los santacruceños y que además sirva para que el dinero quede en nuestra provincia, en nuestros comerciantes y en nuestras pymes”. Cerro Verbes.