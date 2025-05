Expo Deco & Home en Río Gallegos: Tartaria, arte, color y texturas en concreto polimérico

En la primera edición de la Expo Deco & Home organizada por el Municipio de Río Gallegos, se destacó la presencia de Tartaria, el emprendimiento de Valeria Beroiz, quien presentó una edición especial de objetos creados con terrazo y concreto polimérico.

Convocada por la organización, no dudó en aceptar: “Súper agradecida. Estas iniciativas de la Municipalidad favorecen todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, sobre todo cuando uno trabaja desde el sector privado. Esa conexión es básica para seguir creciendo”, expresó Valeria.



Para la expo, llevó una colección especial de piezas decorativas elaboradas con una técnica que fusiona colores, piedras y texturas.



“Mi emprendimiento se llama Tartaria. Es animarse a crear objetos a través de los colores, de las piedras, de las texturas. Traje un poco de todo, desde mantas eco hasta libros deco, todo lo que está en tendencia”, detalló.



La historia de Tartaria comenzó hace dos años, con una inspiración muy personal: “Tuve una conexión con algunas cerámicas que eran de mi papá. Ya venía investigando sobre el terrazo, viendo videos, pero no encontraba ni piedras ni marmolina en Río Gallegos. Todo lo que es materia prima es caro, el envío también, pero no me di por vencida”, relató.



Valeria empezó primero con concreto simple, luego incorporó concreto polimérico y finalmente avanzó hacia el terrazo, una técnica más compleja y costosa, pero que le apasiona profundamente: “Es una inversión importante, pero me llena el alma. Y también me llena ver que la gente pasa, se detiene y les encanta lo que hago, que puedan elegir colores y texturas para sus piezas. Eso lo vale todo”, aseguró.



Además del diseño, para Valeria el valor de estas ferias está también en el encuentro entre pares: “Cada invitación es una oportunidad para conocernos más entre emprendedores. Algunos los conozco hace tiempo, otros recién empiezan, y esta comunidad fortalece lazos, da más ganas de seguir, surgen más iniciativas. Todo suma”, reflexionó.

Quienes quieran conocer más sobre Tartaria, pueden encontrarla en Instagram como @tartaria.homedecor. “Está todo ahí”, finalizó con una sonrisa.