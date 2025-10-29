Expo Carreras 2025: una jornada de oportunidades educativas en Río Turbio

El Consejo Provincial de Educación llevó adelante una nueva edición de la Expo Carreras en la localidad de Río Turbio, con la participación de estudiantes de 28 de Noviembre, Julia Dufour y Rospentek. La iniciativa busca acompañar a los jóvenes del nivel secundario en la definición de su proyecto de vida y continuidad educativa.



En este marco, la directora Provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, destacó el entusiasmo de los jóvenes por conocer las propuestas de nivel superior que ofrece la provincia.



“Los egresados del secundario deben tener definido su rumbo y proyecto de vida, y eso comienza en la escuela”, expresó Gatica.



También acompañaron la actividad equipos directivos, docentes y estudiantes, quienes recorrieron los stands de universidades públicas y privadas, institutos de formación, fuerzas de seguridad y organismos provinciales, en una jornada que promueve elegir el futuro con libertad y acompañamiento.



Con esta iniciativa, la provincia refuerza su compromiso con la educación superior, impulsando el acceso a ofertas académicas terciarias y universitarias que garanticen oportunidades de formación, desarrollo profesional y fortalecimiento del proyecto de vida de cada estudiante santacruceño.