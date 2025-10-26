Expectativa en el búnker de La Libertad Avanza: llegó Javier Milei y hay optimismo

El Presidente arribó al Hotel Libertador, donde ya hay varios dirigentes. Los primeros números que recibió marcan optimismo para el Gobierno.

El presidente Javier Milei fue a votar por la mañana y luego regresó a la Quinta de Olivos para esperar el cierre de las elecciones que, según los primeros resultados no oficiales que maneja su partido, marcaron una victoria para La Libertad Avanza, aunque el optimismo no cambiaba los planes de renovación en el Gobierno.

El mandatario nacional llegó pasadas las 19:00 al Hotel Libertador, donde volvió a instalar su búnker, mientras que la secretaria general, Karina Milei, lo hizo antes de las 18 y encabezó una mesa de campaña.

De la conversación también participaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los armadores bonaerense, Sebastián Pareja, y porteña, Pilar Ramírez.

Karina Milei: “Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números”

La presidenta de La Libertad Avanza habló desde el búnker tras el cierre de los comicios. Acompañada de Martín Menem, destacó la implementación de la Boleta Única de Papel: “Es un logro de este gobierno”

Karina Milei habló desde el búnker de La Libertad Avanza una hora después del cierre de la votación, a la espera de los resultados de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre. Escoltada por Martín Menem, la presidenta del partido destacó la presencia de su sello en los 24 distritos del país, celebró la implementación sin dificultades de la Boleta Única de Papel, y se mostró expectante por los resultados. “Estamos muy contentos”, aseguró la Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.

“Nosotros estamos muy contentos. Como presidente del partido, y vicepresidente (observando a Martín Menem), La Libertad Avanza estuvo presente en los 24 distritos”, sostuvo.