Exitoso paso del Más Gestión por zona de chacras

El dispositivo municipal de atención al vecino realizó su cierre hoy con una feria de frutas, verduras, conservas, huevos y plantas, entre otros productos que se generan en esa zona de la ciudad gracias al esfuerzo de los chacareros y el acompañamiento del Estado.

El secretario de Gobierno, Juan Ignacio Acuña Kunz destacó que fue un cierre muy positivo porque se atendió mucha demanda y se focalizó en las necesidades e inquietudes de este sector de la ciudad en particular.

“El objetivo del Más Gestión es llevar el Estado al barrio, no sólo para ir resolviendo demandas que pueden canalizarse y resolverse de manera urgente, sino también, llevarnos información. No hay forma de llevar adelante una política pública si no se tiene información concreta de las necesidades”, aseguró el secretario Acuña Kunz.

Respecto al área que más fue solicitada por los vecinos del sector, se centró en Distrigas, porque si bien hay red del servicio en el barrio, lo que preocupa es la conexión domiciliaria, eso deriva en un importante y profundo trabajo del área de Planificación, ayudando a los vecinos a regularizar la situación con los trámites para poder obtener el servicio.

“El Centro Integrador Comunitario del 17 de octubre, dependiente de Desarrollo Social, realizó un enorme trabajo sanitario con control de niño sano, control bucodental, control de vacunación, enfermería, etc”, agregó.Por último, el secretario de Gobierno detalló que se abordaron más de 340 casos, “que es un número significativo para este sector de la ciudad”.