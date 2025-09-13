EN VIVO
Exitosa Primera Jornada de Salud Para el Adulto Mayor:

Organizado por la Comisión Mayores Desafíos se comenzó con las
Jornadas de Salud en el SUM del Centro de Jubilados “Alegría de Vivir” a cargo de 𝐃𝐫𝐚. 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐇𝐚𝐝𝐚𝐝.


Con una amplia concurrencia de afiliados de los diferentes centros de jubilados y pensionados de Caleta Olivia y público en general se desarrolló esta primera jornada brindada por la 𝐃𝐫𝐚. 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐇𝐚𝐝𝐚𝐝. que abordó de manera integral consejos saludables del corazón para continuar con una vida sana en esta etapa de la vida, con una explicación didáctica y una interacción con los asistentes, se vivió una tarde plena de información, en la que se expusieron los hábitos saludables para mantener un corazón sano.


Para mantener un corazón sano, practica ejercicio regularmente (al menos 30 minutos al día), sigue una dieta cardiosaludable rica en frutas, verduras y legumbres, y limita las grasas, azúcares y sal. Evita fumar y el exceso de alcohol, mantén un peso saludable, controla el estrés y duerme lo suficiente. Además, acude a exámenes de detección para controlar tu presión arterial, colesterol y niveles de glucosa en la sangre.


Estas y otras recomendaciones dadas por la profesional en cardiología dieron el puntapié para que la salud de los adultos mayores sea monitoreada por otras charlas que se darán en próximas fechas por diferentes profesionales de las salud, de la misma orientación que se brindó en esta oportunidad

