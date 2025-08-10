Exitosa jornada de mecánica básica para mujeres

En el marco de una iniciativa conjunta entre el municipio y el Taller GS Lubricentro, se realizó una jornada de mecánica básica para mujeres, con el objetivo de brindar conocimientos generales sobre el funcionamiento de los vehículos.

La propuesta comenzó con dos horas de teoría, en las que las participantes realizaron numerosas consultas, para luego continuar con una instancia práctica. Leticia Vázquez, supervisora de Formación Profesional, explicó que “les enseñaron todo lo que tiene que ver con los fluidos que van en la parte mecánica, todo lo que tiene que ver con funcionamiento del motor y después ya empezaron con el tema de tablero y terminaron con el tema de cubiertas y ahora están por hacer las prácticas”.

Respecto a la posibilidad de repetir la experiencia, Vázquez indicó: “Vamos a tener que hacer otras jornadas porque tenemos muchas mujeres en espera, tenemos jóvenes que están en espera y también hombres”, aunque aclaró que aún no hay fecha definida para un nuevo encuentro.

José Vilches, propietario del taller, comentó que la idea surgió a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa de la municipalidad, vinculada a la formación profesional. “Los chicos nos hicieron una propuesta para dar una charla sobre todo lo que tiene que ver con el automotor, los cuidados, la revisión de fluidos, de todas las partes del motor para personas que todavía no tienen mucha experiencia o tienen dudas acerca de algunas cosas o han recibido mitos y quieren sacarse todas esas dudas. En este caso está dirigido a mujeres y la secretaría lo decidió así”, expresó.

Sobre la participación, Vilches destacó: “Realmente me sorprendió. Son mujeres que tenían muchas dudas, algunas tenían experiencia, conocimiento de mecánica, a otras les vino muy bien los temas que tratamos porque son cosas básicas, pero que en realidad son importantes para mantener el vehículo y para que sea segura la conducción del mismo”.

En cuanto a futuras actividades, señaló: “De nuestra parte no tenemos problema, estamos dispuestos a colaborar y en un futuro también nos plantearon la posibilidad de dar cursos más completos. Contamos con mecánicos y podemos sumar asesores en cuanto a lubricación, filtrado o que sean cursos más específicos”.

Vilches también comentó que, en el intercambio con los referentes municipales, surgió la idea de realizar pasantías laborales. “Estamos dispuestos a hacerlo, hay que charlar y ver si está dentro de nuestras posibilidades”, dijo, y agregó: “Nos parece bien que dentro del municipio tengan esta área para capacitar a la gente que se interese”.