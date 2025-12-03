Exitosa campaña de Donación de Sangre en Río Gallegos: “Fue una colecta enorme, linda y muy generosa”

El director del Centro Regional de Hemoterapia de Río Gallegos, José Ricardo Gutiérrez, destacó el éxito de la nueva jornada de donación voluntaria desarrollada en la sede de Vialidad Nacional, donde se alcanzó una cifra de unidades considerada “muy importante y valiosa”, para abastecer la demanda creciente del sistema de salud provincial.

Gutiérrez explicó en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos que, el Banco de Sangre atraviesa un período de alta necesidad debido al incremento de requerimientos registrado en las últimas semanas. “Estamos muy contentos porque hemos conseguido una cantidad de unidades muy importante. Veníamos en un momento crítico con las unidades disponibles y hoy logramos una colecta grande, linda y muy generosa”, afirmó.

Refuerzo para diciembre, las fiestas y el movimiento turístico

El director señaló que la colecta llega en un momento clave, ya que diciembre y enero suelen presentar mayor exigencia por feriados, festividades y la circulación de personas dentro de la provincia.

“Esto nos va a permitir tener previsibilidad para las fiestas y para el movimiento de población en enero. Sabemos que mucha gente se va y debemos compensar para asegurar la provisión de sangre en todos los servicios”, indicó.

Un crecimiento sostenido: más colectas, más horarios y mayor presencia territorial

Gutiérrez remarcó que el trabajo de Hemoterapia se ha multiplicado en la última década.

“Hace diez años hacíamos dos colectas anuales. Hoy realizamos como mínimo dos colectas mensuales”, detalló.

Además, se amplió el horario de atención, pasando del esquema histórico de 7:30 a 10:30 a una franja extendida de 7:30 a 15:30, sumando también atención los días sábados.

Estas mejoras permiten sostener un caudal estable de unidades, y fortalecer la provisión para hospitales y centros de salud de toda la provincia.

El referente de Hemoterapia también subrayó el rol de la comunidad y de instituciones que se suman durante el año: iglesias, organizaciones sociales, organismos públicos y distintos espacios que abren sus puertas para alojar las campañas externas.

Objetivos para 2026 y una nueva jornada latinoamericana

Mirando hacia el próximo año, el Banco de Sangre ya proyecta nuevas metas, más articulación con instituciones, y una planificación ampliada del calendario de colectas.

Además, Gutiérrez confirmó la participación de Santa Cruz en “Latinoamérica Unida Dona Sangre”, una jornada simultánea con países de toda la región.

“Será el 11 de diciembre, junto al Rotary. Esta es nuestra quinta participación consecutiva, y siempre estuvimos presentes desde Santa Cruz”, enfatizó.

Dónde y cuándo donar

El funcionario recordó que la colecta del día se extenderá hasta las 12:30, y que el Banco de Sangre continúa recibiendo donantes: lunes a viernes de 7:30 a 15:30, sábados por la mañana, en Planta Baja del Hospital Regional Río Gallegos.

“Gracias por acompañarnos y por llevar este mensaje. Trabajando junto a la comunidad siempre conseguimos mejores resultados”, cerró Gutiérrez.