Éxito Rotundo en la Jornada de Maquinaria Pesada en Puerto Deseado

Con una masiva concurrencia de más de 150 vecinos, se dio inicio hoy con gran éxito a la jornada de maquinaria pesada en el Centro Cultural de la Municipalidad de Puerto Deseado. El evento, que se ha consolidado como un éxito en cada localidad donde se realiza, contó con la participación de un gran número de interesados en esta importante capacitación.

El subgerente Provincial de Relaciones Institucionales de Distrigas S.A, Maximiliano Gómez, en representación del Gobierno Provincial y de Distrigas, destacó el respaldo fundamental del Municipio de Puerto Deseado y del Gobernador Claudio Vidal. A través de los medios de comunicación municipales, Gómez expresó su agradecimiento por el apoyo que hace posible llevar esta actividad a lo largo y ancho de la provincia.

La jornada, que se desarrolla según lo previsto, reafirma el compromiso de las autoridades con la formación y el desarrollo profesional de la comunidad. La alta asistencia de hoy es un claro indicador del gran interés que despierta esta iniciativa entre los residentes de Puerto Deseado, marcando un nuevo hito de éxito en su recorrido provincial.

Próximos Pasos de la Jornada

Se informa que la actividad continuará mañana, martes 12 de agosto, con el desarrollo de los talleres teórico-prácticos. Además, la organización ya tiene agendado el próximo destino para la semana que viene, donde la jornada de maquinaria pesada se llevará a cabo en la localidad de Jaramillo.