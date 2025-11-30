Éxito rotundo en “La Huella de los Sabores”: el Centro se llenó de vecinos en una nueva noche de gastronomía, música y encuentro

La jornada del sábado de La Huella de los Sabores se desarrolló con un acompañamiento masivo por parte de la comunidad. El Centro de la ciudad se colmó de caletenses que disfrutaron de una noche marcada por la excelencia gastronómica, la música local y un clima festivo que volvió a poner en valor nuestros sabores, talentos y expresiones culturales.

El evento, organizado por el Municipio con el acompañamiento de emprendedores, productores y artistas locales, continúa consolidándose como un espacio de identidad y encuentro para las familias, fortaleciendo la economía regional y generando oportunidades para quienes impulsan su trabajo día a día.

Hoy domingo se realizará la última jornada de La Huella de los Sabores, invitando a los vecinos y vecinas a acercarse y seguir disfrutando de esta propuesta que ya se instaló como una de las actividades más destacadas del calendario de Caleta Olivia.