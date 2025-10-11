Éxito en Lago Posadas: entregaron certificados de la capacitación en maquinaria pesada

El presidente comunal Rubén Guzmán y Maximiliano Gómez destacaron la formación del 10% de la población, en una iniciativa declarada de Interés Comunal con el apoyo del Gobierno de Claudio Vidal, Distrigas y Vialidad Provincial.

Con una importante participación vecinal, la localidad de Lago Posadas celebró la entrega de certificados de la Capacitación en Maquinaria Pesada, un programa impulsado por el Gobierno de Santa Cruz que busca fortalecer la formación laboral en todo el territorio provincial.

El acto se desarrolló con una gran convocatoria de vecinos y autoridades locales, marcando un hito en el desarrollo formativo de la comunidad, ya que participaron 50 personas, cifra que representa el 10% de la población total de Lago Posadas.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Comisión de Fomento, Rubén Guzmán, y del subgerente provincial de Relaciones Institucionales de Distrigas S.A., Maximiliano Gómez, empresa organizadora del curso junto a Vialidad Provincial. La iniciativa fue declarada de Interés Comunal, en reconocimiento a su impacto educativo y social.

Durante su intervención, Guzmán agradeció al Gobierno Provincial y al gobernador Claudio Vidal por acercar oportunidades de capacitación al interior santacruceño.

“El compromiso del Gobierno con el interior se ve reflejado en estos certificados. Nuestros vecinos hoy tienen una herramienta real para acceder a mejores oportunidades laborales”, expresó el Comisionado de Fomento.

Por su parte, Gómez destacó el trabajo articulado entre los entes provinciales y el entusiasmo de la comunidad. “Hoy no solo entregamos diplomas; celebramos que el 10% de Lago Posadas ha invertido en su futuro. Este es un logro que demuestra la eficacia de trabajar en conjunto para impulsar el crecimiento productivo y social de Santa Cruz”, afirmó.

El curso permitió formar a operarios en manejo de maquinaria pesada, una habilidad clave para el desarrollo de obras y actividades vinculadas a la economía provincial. Los egresados recibieron sus certificados en un clima de orgullo colectivo, consolidando el compromiso de Lago Posadas con la formación, la producción y el trabajo.