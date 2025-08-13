Éxito de convocatoria en la entrega de certificados de la jornada de capacitación en maquinaria pesada

Con una notable concurrencia, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de certificados de la jornada de capacitación en maquinaria pesada, un evento que subraya el compromiso del municipio de Puerto Deseado con la formación laboral y el desarrollo local.

El acto fue presidido por el Intendente Raúl Martínez y contó con la participación de miembros de su gabinete. La entrega de las acreditaciones a los participantes fue formalmente iniciada por Maximiliano Gómez, quien destacó el esfuerzo y la dedicación de los asistentes.

La capacitación, que incluyó módulos teóricos y prácticos, permitió a los participantes familiarizarse con el manejo de equipos de gran porte como retroexcavadoras, palas frontales, motoniveladoras y excavadoras. Además de la experiencia directa con la maquinaria, los instructores proporcionaron valiosas recomendaciones para la operación segura y eficiente en condiciones climáticas adversas, con un enfoque particular en la conducción en invierno. El Intendente Martínez y su equipo, junto a los instructores, fueron los encargados de entregar personalmente los certificados, un gesto que resalta la importancia de estas iniciativas para la comunidad.

La jornada, considerada un éxito por su masiva participación, refuerza la visión del gobierno municipal de impulsar la profesionalización y ofrecer herramientas concretas para la inserción laboral.

Desde el gobierno local se expresó un especial agradecimiento al Gobierno Provincial de Claudio Vidal por acercar este tipo de formaciones a todo el interior de la provincia, demostrando un compromiso conjunto con el crecimiento y la capacitación de los santacruceños.