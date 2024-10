Exigen a la presidenta del CPE una revisión del funcionamiento del consejo

Nahir Castillo, vocal por los padres en el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz, envió una nota a la presidenta del organismo, Iris Rasgido, en la que expresó su preocupación por el funcionamiento actual del Consejo y denunció la falta de participación de los vocales en la toma de decisiones.

Remarcó que el CPE no está actuando como un verdadero cuerpo colegiado, ya que todas las medidas se están tomando desde el Gobierno sin consultar a los vocales electos, quienes, a pesar de haber presentado varios reclamos tanto formales como públicos, siguen sin ser informados ni incluidos en los debates y decisiones.

“Tenemos propuestas, ideas y consideraciones, que no son tenidas en cuenta por parte de los representantes del Gobierno Provincial”, remarcó la vocal, lamentando que el actual funcionamiento del Consejo limita su capacidad de intervención en los temas que afectan a la educación provincial.

“Desde que Iris Rasgido está al frente del Consejo de Educación, no hubo reuniones, diálogo, ni sesiones del Cuerpo”, destacó Castillo, quien enfatizó que esta situación le impide cumplir con su rol de manera adecuada.

“Los padres tenemos que poder participar, controlar, proponer y dialogar. Ese es el rol para el que nos eligieron y es lo que queremos llevar adelante”, destacó.

En la nota enviada a Rasgido, Nahir Castillo expresó su malestar por la convocatoria a una sesión del CPE realizada con solo dos días de anticipación y sin un orden del día. “Es inadmisible que, luego de meses sin reunión del Cuerpo, se convoque intempestivamente con solo dos días de anticipación y sin un orden del día”, señaló la vocal.

Castillo remarcó que no aceptará una reunión “para la foto” si no se proporciona la información adecuada y no se establece un orden del día y temas de trabajo concretos.

Nahir Castillo instó a la presidenta del CPE a reflexionar sobre la necesidad de un funcionamiento “armónico y reglamentario” del Consejo, en el cual no se tomen decisiones de forma unilateral. “Le pido reflexión en aras de avanzar en resolver los graves problemas de la educación en la provincia de Santa Cruz”, remarcó Castillo.