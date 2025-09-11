Estudio Jurídico Granillo: medio siglo de trayectoria y una apuesta al derecho a la salud

El próximo 16 de marzo de 2026, el Estudio Jurídico Granillo y Asociados cumplirá 50 años de trabajo en Caleta Olivia. Su fundador, Gustavo Granillo, y su hija, la abogada Sofía Granillo, repasaron la historia del estudio y destacaron los desafíos actuales vinculados al derecho a la salud.

El Estudio Jurídico Granillo y Asociados se prepara para celebrar sus cinco décadas de trayectoria en Caleta Olivia, un recorrido que comenzó en 1976 con la llegada del joven abogado Gustavo Granillo, recién recibido y con experiencia previa en Tribunales de Buenos Aires.

“Éramos un poco como un médico clínico, atendíamos casos de todo tipo, y con el tiempo surgieron las especialidades”, recordó Gustavo en diálogo con Voces y Apuntes. Con el paso de los años, el estudio fue incorporando colegas y consolidando áreas específicas. Hoy, además de su fundador, trabajan allí sus hijos y un equipo de abogados especializados.

Entre esas nuevas áreas, sobresale el trabajo de la Dra. Sofía Granillo, quien centró su carrera en el derecho a la salud. “Cuando me recibí empecé a trabajar en una obra social y ahí conocí el sector, el contexto y el impacto que tenía a nivel social. Desde ahí decidí especializarme en ese rubro”, explicó.

La abogada señaló que se trata de una problemática “muy actual, porque el derecho a la salud está muy vulnerado y es algo transversal, que impacta tanto en personas jóvenes como en adultos mayores”. Mencionó que los cambios en la normativa, la precarización laboral y las dificultades de financiamiento del sistema de seguridad social generan conflictos cada vez más frecuentes.

En este sentido, detalló que los casos que atienden van desde jóvenes con adicciones que requieren tratamientos específicos, hasta mujeres que buscan acceder a técnicas de fertilidad o adultos mayores que necesitan medicamentos de alto costo.

Granillo resaltó además la importancia de un análisis detallado de cada situación: “Lo más importante es lo que dice el médico. A partir de ahí, con la normativa y la experiencia armamos el caso”. Como ejemplo, mencionó un reciente logro en Comodoro Rivadavia: “Logramos gestionar el traslado de una persona con esclerosis múltiple a Buenos Aires para estudios que le estaban siendo negados. Era algo urgente, porque necesitaba los controles de manera inmediata”.

Con la mirada puesta en el futuro, el Estudio Granillo y Asociados se prepara para su aniversario número 50, combinando la experiencia acumulada de Gustavo con la nueva generación de profesionales especializados, en un contexto en el que el acceso a la salud se presenta como uno de los mayores desafíos legales y sociales.