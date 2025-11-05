Estudiantes técnicos santacruceños se destacaron en las Olimpiadas Electromecánicas del INET

En el marco de la Instancia Nacional de las Olimpiadas Electromecánicas, que se desarrolló los días 3 y 4 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estudiantes de la Escuela Industrial N°4 de Río Gallegos se destacaron en esta experiencia, que les permitió poner a prueba sus habilidades, aprender de otros equipos y fortalecer su creatividad e innovación técnica.



En el marco de estas Olimpiadas, los estudiantes se destacaron entre los 6.000 trabajos seleccionados de las 24 jurisdicciones del país, y esta instancia les permitió desarrollar un proyecto con un objetivo motivador, estimulando la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo.



Los alumnos Alejo Castro, Thiago Godoy Delfino, Thiago Serrano y Vicente Villaseca, acompañados por el profesor Heraldo Sebastián García y el coordinador del Departamento de Electromecánica, Jorge Lezcano, representaron a la provincia de Santa Cruz con su proyecto “Máquina Agujereadora con Control Numérico Automatizado”, que les permitió alcanzar la fase nacional tras ganar la instancia local.



En esta ocasión, el profesor García manifestó que los estudiantes pudieron comparar su trabajo con las soluciones de otros grupos, demostrando que su propuesta estaba a la altura de los proyectos presentados en todo el país.



Además, resaltó que la instancia premió como ganadores a todos los proyectos que expusieron con diplomas generales, ya que no se entregaron medallas por falta de presupuesto, y que el objetivo de la actividad fue compartir diferentes planteos de soluciones para que los jóvenes aprendan de sus pares, en un marco que incluyó 6.000 trabajos seleccionados de las 24 jurisdicciones del país.



El Consejo Provincial de Educación felicitó y valoró la participación de los jóvenes en este certamen, resaltando que este tipo de competencias fortalece el campo técnico, fomenta el trabajo colaborativo y potencia el desarrollo de habilidades innovadoras de los estudiantes santacruceños.