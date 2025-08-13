Estudiantes se suman al Concejo Deliberante en la nueva edición de Concejal por un Día

El Concejo Deliberante de Caleta Olivia presentó la edición 2025 del programa “Concejal por un Día”, una propuesta que regresó el año pasado y este año continúa para seguir fortaleciendo la vinculación y la participación ciudadana.

Está dirigida a estudiantes de distintos establecimientos secundarios de nuestra ciudad y de Cañadón Seco.La iniciativa les brinda la posibilidad de vivir la experiencia legislativa. A través de esta jornada, los estudiantes podrán presentar proyectos propios que respondan a sus necesidades y que apunten a transformar positivamente su entorno.

Cabe destacar que el pasado viernes se realizó la primera visita guiada al Concejo Deliberante y una reunión con concejales, donde las y los jóvenes pudieron conocer de cerca el funcionamiento del cuerpo legislativo y dialogar sobre sus inquietudes e ideas.

En este marco, el concejal Carlos Aparicio inició un recorrido por instituciones educativas para dar detalles sobre esta propuesta, “queremos que las y los jóvenes se sientan parte de este espacio, que sepan que su voz importa y que sus ideas pueden convertirse en políticas concretas.

Este es un paso más en nuestro compromiso de tener un Concejo más cerca de los vecinos y vecinas”, señaló.